Президент Украины Владимир Зеленский должен просить помощи в ликвидации пожара на Луганщине у иностранных партнеров

Такое мнение высказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в интервью Politeka-online.

По его мнению, все ответственные лица должны выезжать на место пожара, создавать там штаб и контролировать на месте, как происходит ликвидация огня.

"Должны просить помощи у наших иностранных коллег в том числе - когда затапливало, нам же помогали. Надо просить и не стесняться. Мы понимаем, что сейчас, в период пандемии, могут быть трудности, но надо просить и не стесняться", - подчеркнул он.

По словам эксперта, европейские страны никогда не стеснялись просить друг у друга помощи.

"К сожалению, у нас, возможно, профессионализм кадров высшего руководящего состава вызывает сомнения, однако с этой историей нужно бороться", - сказал он.

Эксперт призвал представить, что если подобное чрезвыйчайное происшествие случилось бы в Киеве, и всю столицу затянуло бы дымом, то каким был бы рейтинг действующего мэра Виталия Кличко, если бы он ничего не смог бы сделать с этой ситуацией.

"И представьте, затягивает все туманами, дышать нечем, все клянут этого Кличко... Что делать?" - резюмировал эксперт.

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