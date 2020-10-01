Масштабні пожежі в Луганській області спалахнули напередодні після застосування трасуючих куль російськими бойовиками
Як передає Politeka.net, про це повідомили у зведенні від штабу ООС.
"Військовослужбовці Збройних Сил разом з рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізувати пожежі, викликані напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль", - йдеться в повідомленні.
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Відомо, що загальна площа загоряння становить понад 85 гектарів.
"Рішенням Командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка до ліквідації пожеж на Луганщині залучено 450 військовослужбовців Збройних Сил України та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки", - зазначили у штабі ООС.
Також стало відомо, що загорівся і КПВВ на лінії розмежування "Станиця Луганська". Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Відомо, що вогонь пошкодив елементи інфраструктури. Крім пожежників, на місці задіяні прикордонники, а ситуацію ускладнює сильний поривчастий вітер.
За повідомленням місцевої РДА, на самому КПВВ загорілися дерев'яні навіси.
Також, за останньою інформацією, в результаті пожежі в області загинуло вже 9 осіб, 14 госпіталізовано. 120 осіб евакуювали.
Нагадаємо про масштабні пожежі в Харківській та Луганській областях.
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