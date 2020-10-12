Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал, как политики уже начали скупать голоса украинцев перед выборами

Он поделился подробностями в студии Politeka on-line, чтобы посмотреть полное видео - скрольте до конца страницы.

"Городские главы идут либо от Коломойского, либо от "Пропозиції". И те и те заинтересованы, как провести выборы так, чтобы по возможности применить какие-то схемы: подвезти своих людей, проголосовать на дому, как всегда, в самые худшие времена избирательные это делали. Смотрите, дискуссий нет, потому что нам негде провести, например, оппозиционной партии, программы никто не обсуждает", - заявил Николай Томенко.

В частности, политик рассказал о предвыборных махинациях в столичном Киеве:

"Посмотрите на Киев, я уже молчу про эту власть, про Кличко, который взял одного из самых дорогих американских технологов, как бы не повторили историю с Манафортом и Януковичем. Расклеивают бигборды: счастливый Кличко и тысячи людей за ними идут, маршируют - куда они, бороться с "ковидом" маршируют? Это уже ненормально, по моему мнению. Другие партии, "Голос", рассказывают, что нам Киев без напрягов нужен. У меня вопрос, друзья: это главные проблемы?".

По словам Николая Томенко, политические силы пользуются обеднением граждан на фоне пандемии китайского вируса и банально подкупают будущих избирателей.

"Команды ведут людей, которые купили место в списке и они сформированы таким образом, чтобы человек профинансировал самых бедных людей. Им нужно еще и схемы выучить, например, вывести людей, заплатить. Катают схемы по всех общежитиях вузов, составляют, чтобы люди пришли - 500 гривен, условно, до выборов и еще пятьсот, когда сфотографировал голосование", - возмутился он. - "Выборы превращаются в такие, у кого больше "бигморд" и у кого больше скупщиков "душ" бедных и несчастных, которые обеднели во время карантина. Схемы вместо программ, застройщики и росдтвенники вместо людей, которые могут обновить систему выборов".

Напомним, как Томенко разоблачил предвыборное коварство власти при карантине: "Через продукты, деньги…"

Николай Томенко: "Кличко не выполнил обещания очистить Киев от мусора".

Кличко ведет грязную кампанию против своих конкурентов на выборах, - Томенко.