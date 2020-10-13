Жители Донбасса в большинстве никогда не мечтали жить в России, а захват территорий стал результатом пропаганды и проигранной Киевом информационной войны

Об этом в интервью Politeka Online рассказал общественный и политический деятель, ветеран «Азова» и руководитель киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Он подчеркнул, что украинцев, которые живут на оккупированных территориях Донбасса не нужно будет «ментально возвращать в Украину», ведь они и сами к этому стремятся.

«То, что сейчас они оккупированы и находятся под дулами автоматов и должны либо избегать проукраинских высказываний, либо ретранслировать пророссийский нарратив – к сожалению, они оказались в такой ситуации. И нельзя их за это осуждать», - подчеркнул ветеран войны на Донбассе.

Он отметил, что жители захваченных территорий как нельзя лучше понимают, какую разруху приносит с собой «русский мир». Представитель «Нацкорпуса» уверен, что людям будет достаточно возвращения к нормальной жизни для того, чтобы не вспоминать «тот ужас, который им предложила Россия».

Что касается тех жителей Донбасса, которые лично призывали на свою землю войска Путина, Тамарин напомнил о законе о коллаборантах.

«Но это единицы или небольшое количество людей, действия которых нужно оценивать по закону…Если вспомнить 14-й год около 30-тысячный проукраинский марш был в Донецке в противовес где-то 100 или 150 коммунистам, которые вышли что-то скандировать о России…Донецк показал свое настроение, но это закончилось тем, что небольшая группа провокаторов просто начала людей забивать…Так и началась «русская весна» - с крови украинских патриотов. Но никогда Донбасс не стремился жить в России. Это, к сожалению пропаганда, эта информационная война, которую мы проигрывали все эти годы и продолжаем проигрывать и сейчас», - подчеркнул Тамарин.

Напомним, пережил ад на Донбассе и отдал почку сыну: оборвалась жизнь украинского "киборга".

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