Кремль отрабатывает в Нагорном Карабахе тот же сценарий, что и на Донбассе

Как передает Politeka, такое мнение высказал ветеран АТО Константин Ильченко в своем блоге на "Цензор.нет".

Украинский военный уверен, что Россия на территории Нагорного Карабаха также защищает оккупантов, поставляя армянской армии все необходимое.

Более того, как подчеркнул Ильченко, некоторые азербайджанские политики открыто симпатизируют России.

"Нам это очень знакомо, не так ли? Глядя на это, понимаешь, что Кремль отрабатывает на оккупированном Донбассе тот же сценарий, что и в Карабахе. Все сходится до мелочей, даже тамошнее ОБСЕ, так же, как и у нас, утверждает, что Россия - невинный наблюдатель", - написал АТОшник.



Однако Ильхам Алиев отдал армии Азербайджана приказ идти в наступление. В связи с этим нужно констатировать, что доминирование РФ в этом конфликте закончилось 27 сентября текущего года. Кремль просто не может одновременно воевать в Сирии, Украине, а теперь еще и против Азербайджана, пытаясь раскачать при этом политическую ситуацию в ЕС.

Ильченко отметил, что сейчас было бы логично предположить, что после наступления азербайджанской армии украинцы должны были бы услышать приказ и о наступлении со стороны ВСУ, ведь такого двойного удара Россия точно бы не выдержала.

"Однако, здесь надо делать поправку на ветер, потому что с моральными элитами на это время в Украине настоящая проблема, у нас нет своих алиевых, поэтому придется еще чуток подождать", - отметил АТОшник.



Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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