На Волыни оборвалась жизнь украинского "киборга", который отдал почку сыну

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Книга памяти. Волынь" в соцсети.

Так, стало известно, что умер ветеран АТО из села Ворокомле Камень-Каширского района Волынской области, который отдал почку сыну.

"Шумик Василий Захарович, (03.02.1978 − 09.10.2020), с. Ворокомле Камень-Каширского района. Помним!"- говорится в записи.

Ветеран АТО Василий Шумик с потугами получил группу инвалидности и достойную пенсию. Военный выжил в аду, которым были бои за Донецкий аэропорт, а через пять лет он отдал почку своему сыну Александру.

Операцию по трансплантации провели 30 января 2020 года в Ковельской центральной районной больнице. Свои дни рождения отец и сын отмечали в палате: 3 февраля Василию Шумику исполнилось 42 года, а 7 февраля Саша отпраздновал 20-летие.

Волынские СМИ также сообщали, что Василий и Оксана Шумики, которые развелись еще 15 лет назад, после всего пережитого, как выразился муж, сошлись.

Однажды, уже после операции, сын сказал маме: "Пусть папа живет с нами". И женщина ответила, что она не будет против.

Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь "киборга" из Днепра: "защищал Украину с 2014 года".

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