Вопрос президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе является часть его плана



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Владимир Фесенко в интервью для Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

"Этот вопрос я воспринимаю очень позитивно. Он проблемный и в нем нет запрограммированного ответа. Нужно прояснить: речь идет о всем Донбассе или о все ОРДЛО, какие условия. Сам по себе этот вопрос я приветствую и считаю его уместным", - отметил политолог.

Эксперт также указал на недоработки в поставлении этого вопроса.

"Здесь нужна определенная дискуссия. Для многих здесь не будет простого ответа. Каким будет результат по этому вопросу - интрига, но на самом деле в вопросе идет речь о мирном урегулировании конфликта на Донбассе, потому что идея свободной экономической зоны - это часть плана Зеленского по Донбассу. Все, кто будет отвечать "да" - будут поддерживать именно мирный и переговорный путь в урегулировании этого конфликта", - объяснил Фесенко.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

На данный момент президент озвучил два пункта:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

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