Катастрофическая эпидемиологическая обстановка в стране вскоре станет фатальной. Учитывая грядущие местные выборы, отменять которые правительство не планирует, количество новых зараженных значительно увеличится. Украине стоит готовится к новым антирекордам и напрочь забитым больницам. По прогнозам работников медицинских учреждений, около 10% граждан, которые придут на выборы отдать свой голос, непременно заразятся на коронавирус, пишут "Акценты".

Накануне в одной из столичных больниц наблюдалась огромная очередь карет скорой помощи, в которых предоставляют больных в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Об этом свидетельствует видео, опубликованное «ДТП Киев» в соцсети Instagram. По состоянию на 9 октября в Украине количество больных на COVID-19 за последние сутки увеличилось на 5 804. Третий день подряд Украина ставит антирекордное количество новых случаев заражения.

Врач Дмитрий Кириленко, который с момента пандемии работает на скорой помощи в одной из столичных больниц говорит, что даже в самом идеальном варианте, а именно в случае соблюдения необходимых мер безопасности, есть большая вероятность того, что 10% голосующих могут заразиться на COVID-19. Так как граждане Украины пренебрегают мерами безопасности, установленными МОЗ, в частности не держат дистанцию, не носят маски и не пользуются антисептиками, по окончанию выборов больницы будут переполнены.

Горький опыт дня города Днепра, который массово праздновали жители, нарушая карантинные меры, что в последствие привело к резкому скачку заболеваемости на коронавирус, показывает перспективы и фатальные последствия грядущих выборов.

По состоянию на 9 октября плачевная ситуация наблюдается не только в нашей стране, а во всем мире в целом – 8 019 500 активных случаев. За период пандемии 1 066 856 человек закончило борьбу с коронавирусом летальным исходом.