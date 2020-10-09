Катастрофическая эпидемиологическая обстановка в стране вскоре станет фатальной. Учитывая грядущие местные выборы, отменять которые правительство не планирует, количество новых зараженных значительно увеличится. Украине стоит готовится к новым антирекордам и напрочь забитым больницам. По прогнозам работников медицинских учреждений, около 10% граждан, которые придут на выборы отдать свой голос, непременно заразятся на коронавирус, пишут "Акценты".

Накануне в одной из столичных больниц наблюдалась огромная очередь карет скорой помощи, в которых предоставляют больных в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Об этом свидетельствует видео, опубликованное «ДТП Киев» в соцсети Instagram. По состоянию на 9 октября в Украине количество больных на COVID-19 за последние сутки увеличилось на 5 804. Третий день подряд Украина ставит антирекордное количество новых случаев заражения.

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Возле киевской больницы выстроилась очередь из скорых с пациентами с COVID-19 На видео - инфекционное отделение больницы в Киеве. В каждой из стоящих машин скорой помощи - больной коронавирусом или с подозрением на него. В Киеве всего зафиксировано 25 896 случаев COVID-19. За минувшие сутки им заболели 422 человека. УС

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Врач Дмитрий Кириленко, который с момента пандемии работает на скорой помощи в одной из столичных больниц говорит, что даже в самом идеальном варианте, а именно в случае соблюдения необходимых мер безопасности, есть большая вероятность того, что 10% голосующих могут заразиться на COVID-19. Так как граждане Украины пренебрегают мерами безопасности, установленными МОЗ, в частности не держат дистанцию, не носят маски и не пользуются антисептиками, по окончанию выборов больницы будут переполнены.

Горький опыт дня города Днепра, который массово праздновали жители, нарушая карантинные меры, что в последствие привело к резкому скачку заболеваемости на коронавирус, показывает перспективы и фатальные последствия грядущих выборов.

По состоянию на 9 октября плачевная ситуация наблюдается не только в нашей стране, а во всем мире в целом – 8 019 500 активных случаев. За период пандемии 1 066 856 человек закончило борьбу с коронавирусом летальным исходом.