Голосование на местных выборах может спровоцировать резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что местные выборы повлияли на рост инфицированных коронавирусом в Украине

Об этом он заявил во время визита в Тернопольскую область.

"Я считаю, что если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболеваний бы у нас было меньше", - заявил Зеленский.

Добавим, по состоянию на четверг, 8 октября, в Украине зафиксировано 5397 новых случаев заражения китайским вирусом

То есть, сегодня утром зафиксирован антирекорд за все время с начала пандемии, информирует Politeka со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБОУ.

Всего с начала пандемии зафиксировали 244734 случая заболевания, болеют на сегодняшний день – 131811 украинцев. С начала пандемии от китайкого вируса умерли 4690 человек, выздоровели – 108233 украинцев.

Напомним, по состоянию на понедельник, 5 октября, в Украине заболели 3 774 человек (сутками ранее – 4 140). Последний раз о менее четырех тысяч инфицированных за сутки сообщалось 29 сентября. За сутки умерли 33 больных вирусом (сутками ранее – 44), выздоровели 1 145 пациентов (1 370). За все время эпидемии в Украине зафиксировали 230 236 заболевших, 4 430 умерших и 101 252 выздоровевших.

По состоянию на вторник, 6 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 348 человек, на 7 октября – 4753 человека, из них – 219 детей и 251 медработник.

Местные выборы, которые, как известно, состоятся 25 октября, могут спровоцировать резкий скачок заболеваемости, ведь украинцы массово соберутся на избирательных участках, предупреждает Сегодня.

Так, инфекционист Инна Андрусович говорит, что всплеск заболеваемости, наблюдаемый сейча, – результат очной работы школ и вузов.

"Большая часть случаев – заражения от детей. Плюс в университеты приехали студенты с разных регионов, в том числе из западных областей", – утверждает она.

Медик считает, что усиливать карантин необходимо: когда все посещают школы и университеты, дети и студенты приносят вирус домой и заражают родных.

В свою очередь, эпидемиолог Людмила Мухарская отмечает, что в Украине неоднородная заболеваемость по регионам и необходимо это учитывать.

"Может ли в конкретном регионе оказываться достаточного уровня медицинская помощь. Сколько коек есть, сколько оборудовано кислородом, сколько есть отделений интенсивной терапии и сколько есть реанимационных коек. Кроме того надо учитывать ситуацию с тестированием", – сказала она, предложив вводить карантин в зависимости от конкретного региона.

Председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины Игорь Бровченко отмечает, что в Украине эпидемия стабильно интенсивно развивается с начала августа.

"Каждую неделю в стране стабильный прирост и есть причины только для усиления развития эпидемии. До коллективного иммунитета нам очень далеко. По официальным данным, у нас переболели полпроцента страны. Но больницы заполняются намного быстрее. По Киеву если динамика сохранится, то мест в больницах хватит на несколько недель максимум", – заявляет он.

Поэтому, утверждает специалист, есть необходимость пересмотра критериев включения регионов в "красную зону".

"Усилять ограничения там, где быстро заполняются койки в больницах. После выборов ситуация может стать неконтролируемой. Но ситуация уже сейчас требует действий", – предупреждает Бровченко.

В случае если более 50% территории Украины будет в «красной» зоне распространения коронавируса, местные выборы 2020 года могут перенести. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Украина 24».

"Если 50% территории будет в «красной» зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", – сказал он.

По его словам, более точные прогнозы о проведении местных выборов в Украине можно будет делать в начале октября этого года.

Ляшко добавил, что Украина опирается на опыт Польши. Там перенесли президентские выборы из-за пандемии коронавируса. Позже Новая Зеландия перенесла парламентские выборы по той же причине.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, украинцы обречены из-за решения Кабмина по жесткому карантину, чего ждать.

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