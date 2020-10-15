Президент Владимир Зеленский выигрывает, задавая вопрос об ужесточения наказания для коррупционеров

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в интервью Politeka-online.

"Здесь же вопрос не в том, что "давайте этих и этих посадим", а важно ли ужесточить наказание за коррупцию или нет. Конечно же все ответят "да". Понятно, что и другие вопросы можно поставить так, чтобы люди отвечали "да", - отметил эксперт.

По его словам, результаты опроса дадут президенту некие бонусы.

"Может даже не у Зеленского, а у некоторых лоббистов будет то, с чем они придут к депутатам и скажут: "Послушайте, депутаты, тут вот люди просят, давайте что-то делать". Если эта инициатива пойдет дальше, то кому пойдут все лавры? Конечно же Зеленскому. Мне кажется, это многоходовка, а не одноходовка", - пояснил Тизенгаузен.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.

На данный момент президент озвучил два пункта:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?

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