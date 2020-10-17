Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал о подводных камнях проведения всеукраинского опроса, объявленного президентом Владимиром Зеленским.

Он прокомментировал будущее голосование в эфире Politeka on-line (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Это серьезная проблема: обеспечить вместе с голосованием еще и голосование по вопросам Зеленского. Это, самое малое, 30 тысяч мест для голосования возле участков (столов, стульев урн), наверное, на два-три человека, около ста тысяч человек, которые будут это все обслуживать, подсчитывать. И, конечно, напечатать бюллетени. Специалисты говорят, что в пару миллионов это дело влетит", - отметил политический деятель.

Николай Томенко обратил внимание, что закон не позволяет президенту Украины брать деньги у частных лиц даже в интересах государства.

"Вопрос: кто это действо охлократично-популистичное, немного по-дебильному сделаное, оплатит? Говорят, какие-то спонсоры. Тут, друзья, я хочу сказать, что команду Зеленского не спасает трехдневная трускавецкая школа конституционного права, потому что президент не имеет права осуществлять свои полномочия за средства, направленные благотворителями, меценатами, олигархами или даже простым народом. То есть, он финансирует исключительно в рамках бюджета, которые на его деятельность предусмотрены. Это тоже немало, напомню, в бюджете на 2020 на Офис президента, исключительно деятельность президента, около миллиарда гривен... грубо говоря, где-то четыре миллиарда у президента есть", - подсчитал лидер "Рідної країни".

По мнению Николая Томенко, проведение опроса может обернуться коррупционным скандалом:

"Если бы законодательно была норма о возможности проведения всеукраинского опроса, то это должно было бы финансироваться или отдельной строкой бюджета или из средств, предусмотреных на президента, но уж точно не благотворителями. Более того, это подпадает под ответственность и может стать основанием для начала процедуры импичмента, если какой-то меценат решил финансировать деятельность президента, а потом за это захочет получить завод, фабрику или землю. Это называется политической коррупцией".

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