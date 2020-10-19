Президент Украины Владимир Зеленский не достиг каких-то контретных договоренностей во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом

Об этом сказал политический аналитик Андрей Вигиринский в интервью Politeka-online.

Так, по словам эксперта, о контретных договоренностях говорить сегодня не приходится, так как они предусматривают подписание международного договора, а не меморандумов и деклараций о взаимопонимании.

"Если проанализировать десятилетние переговоры Турции и Украины, мы находимся на пути к зоне свободной торговли. Это слишком тонкий документ, и, кстати, он не всегда для нас позитивный, потому что Турция является экспортером готовой продукции, а Украина - сырья. Поэтому у нас будет негативный дисбаланс в отношениях внешней торговли", - подчеркнул Вигиринский.

Именно поэтому, по его словам, данный документ пока находится на стадии обсуждения.

Впрочем, как отметил эксперт, это была важная встреча с точки зрения геополитики для налаживания стратегических отношений со страной, которая является региональным лидером. Он пояснил, что в Черном море есть пролив Босфор, контролируемый Турцией. Таким образом, именно эта страна контролирует прохождение любых судов, в том числе военных.

"Для Украины это важно с точки зрения безопасности. С точки зрения того, как страна-агрессор может менять состав своих военно-морских сил в акватории Черного и Азовского морей", - сказал Вигиринский.

Кроме того, по его словам, встреча президентов была важна с экономической точки зрения, так как Турция рассмешила на своей территории предприятия по производству минеральных удобрений.

"Для Украины это важно, потому что мы на 70% импортируем минеральные удобрения", - сказал он.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.