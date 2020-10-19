Президент Украины Владимир Зеленский не достиг каких-то контретных договоренностей во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом
Об этом сказал политический аналитик Андрей Вигиринский в интервью Politeka-online.
Так, по словам эксперта, о контретных договоренностях говорить сегодня не приходится, так как они предусматривают подписание международного договора, а не меморандумов и деклараций о взаимопонимании.
"Если проанализировать десятилетние переговоры Турции и Украины, мы находимся на пути к зоне свободной торговли. Это слишком тонкий документ, и, кстати, он не всегда для нас позитивный, потому что Турция является экспортером готовой продукции, а Украина - сырья. Поэтому у нас будет негативный дисбаланс в отношениях внешней торговли", - подчеркнул Вигиринский.
Именно поэтому, по его словам, данный документ пока находится на стадии обсуждения.
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Впрочем, как отметил эксперт, это была важная встреча с точки зрения геополитики для налаживания стратегических отношений со страной, которая является региональным лидером. Он пояснил, что в Черном море есть пролив Босфор, контролируемый Турцией. Таким образом, именно эта страна контролирует прохождение любых судов, в том числе военных.
"Для Украины это важно с точки зрения безопасности. С точки зрения того, как страна-агрессор может менять состав своих военно-морских сил в акватории Черного и Азовского морей", - сказал Вигиринский.
Кроме того, по его словам, встреча президентов была важна с экономической точки зрения, так как Турция рассмешила на своей территории предприятия по производству минеральных удобрений.
"Для Украины это важно, потому что мы на 70% импортируем минеральные удобрения", - сказал он.
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