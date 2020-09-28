Азербайджан дає Росії чітко зрозуміти, чим для неї обернеться підтримка Вірменії в конфлікті навколо Нагірного Карабаху

Російський нафтогазовий ринок може понести дуже серйозні втрати, взявшись відкрито допомагати Вірменії, пише телеграм-канал "Газ-Батюшка".

Вся справа в тому, що Азербайджан і Туреччина, яка входить в блок НАТО, є союзниками не тільки в політиці і військовій сфері.

«В останні роки нафтогазова економіка обох країн стала максимально взаємозалежною. Поступово з економічної формули взаємодії виключили Росію. "Газпром" повністю втратив ринок газу Туреччини. Фактично поставки по "Турецькому потоку" зупинилися, а "Блакитний потік", ставши на плановий ремонт, так і не був запущений", – констатує автор.

Таким чином Азербайджан став найбільшим постачальником газу до Туреччини, яким та замінює російське блакитне паливо. Тільки за останні півроку Азербайджан експортував до Туреччини 8,7 млрд кубометрів газу, а поставки палива з родовища Шах-Деніз до Туреччини по Трансанатолійському газопроводу за січень-серпень наблизилися до трьох мільярдів кубів.

В результаті сьогодні Азербайджан "тримає" 23,5% частки турецького ринку, Іран – 14,2, а лідерами в поставках скрапленого газу стали Катар і Алжир, опустивши Росію на п'яте місце.

Однак на цьому неприємності Москви не закінчуються:

"Тепер ще під загрозою поставки російської нафти в регіон. Найбільший в Туреччині НПЗ STAR замінив поставки Urals сортами з Іраку і Норвегії. Завод потужністю 210 тисяч барелів на день, який належить азербайджанській SOCAR, другий місяць поспіль не купує ні бареля Urals, хоча в минулому був одним з найбільших в країні клієнтів російських нафтовиків", - наголошується в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що екс-бойовик Захар Прилєпін закликав Вірменію провести референдум про приєднання до Росії. За його словами, всіх політиків, які будуть не згодні з таким розвитком подій, потрібно "запакувати і відправити до Туреччини".

Ми також розповідали, що оборонні відомства Азербайджану і Вірменії озвучили втрати противника. В цілому з початку загострення військового конфлікту в Нагірному Карабасі вже загинули понад 700 військовослужбовців з обох сторін.

Нагадаємо, Росія готує "грузинський варіант" для Азербайджану.

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