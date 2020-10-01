Практически открыто поддерживая Азербайджан в Нагорном Карабахе, президент Турции Реджеп Эрдоган показывает Путину, кто хозяин ситуации

Такое поведение турецкого президента – следствие провальной внешней политики главы РФ, уверен блогер Анатолий Несмиян, более известный под псевдонимом Эль Мюрид. О том, как Эрдоган переиграл Путина, он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

По мнению Мюрида, Россия больше не годится в качестве миротворца, а Турция откровенно показывает свое превосходство.

А все началось в ноябре 2015 года, когда турецкие военные сбили на границе Сирии и Турции российский бомбардировщик Су-24 за якобы нарушение воздушного пространства. Тогда Путин ничего не предъявил своему коллеге, и Эрдоган, взяв это на заметку, и в Нагорном Карабахе действует решительно, не опасаясь гнева кремлевского небожителя, а тем более какой-то серьезной реакции в ответ.

«Эрдоган держит Путина за глотку, контролируя проливы и всю логистику путинских авантюр - в Сирии, Ливии и далее везде. Когда в 15 году Путин сбледнул с лица и не сумел ответить Эрдогану за сбитый самолет, друг Реджеп сделал единственно верный вывод. И с каждым разом все более в нем укреплялся. Поэтому Эрдоган сегодня вполне способен на обострение обстановки, прекрасно понимая, что, кроме жалкого блеяния, в ответ не получит ничего», – пояснил блогер.

На протяжении следующих пяти лет Турция слезла с российской газовой иглы, пережила падения турпотока, но самое главное – не дала Путину прорваться к сирийско-турецкой границе, прикрыв ее тремя зонами безопасности – «Щитом Евфрата», «Оливковой ветвью», «Источником мира» и зоной в Идлибе.

Теперь все это закреплено с помощью соглашений и договоренностей, и изменить ситуацию военным путем нереально.

«На политико-дипломатическом языке это называется победа. Полная и безоговорочная. И одержал ее не Путин. Он-то как раз не сумел выполнить в Сирии ни одной стратегической задачи, с треском проиграв Эрдогану везде», – констатирует Несмиян.

Он подчеркнул, что карабахский конфликт - это еще один очевидный если не нож в спину, то откровенный замах друга Реджепа, который еще не доведен до логического конца, но смысл и суть его вполне читаются:

«В этом смысле военные результаты карабахского обострения не имеют ни малейшего значения. А вот удастся ли сразу с первого раза выполнить политические задачи - тут вопрос гораздо более интересный. Даже если нет - будет вторая попытка. Или что-то еще».

По словам блогера, Турция строит зону своего влияния в регионе, и она нацелена на Кавказ.

«Вряд ли Эрдоган откажется от этого направления. Не в этот раз - так чуть попозже. Ему спешить некуда», – прогнозирует Эль Мюрид.

Напомним, Турция ответила на требования России по Нагорному Карабаху.

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