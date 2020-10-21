Поездка депутатов от партии "Слуга народа" на Донбасс за несколько дней до выборов является очевидным пиаром, рассчитанным на "идиотов"

Такое мнение высказал политический эксперт Дмитрий Спивак в интервью Politeka-online.

Так, журналистка спросила Спивака о его отношении к визиту "слуг" на передовую.

"Можно я задам грубый вопрос? Вам приятно, что вас держат за идиотов? Ну, за обезьян? Мне - нет. Я не хочу превращаться в обезьяну. Депутаты "Слуги народа" за трое суток до выборов, где у них рейтинг просто п*****ц какой низкий, едут на Донбасс. И что? С автоматами едут или борщ есть? Нахр**а они туда едут? За три дня до выборов, я это подчеркиваю", - возмутился Спивак.

Эксперт уверен, что такими действиями из украинцев делают "идиотов", и руководит этим президент Украины Владимир Зеленский. Также он сравнил поездку нардепов на двое суток с ночевкой с посещением детского лагеря.

"Ну, как в лагерь пионерский. С ночевкой, под гитару. Куда вы едете? На какую передовую? Вы едете тупо пиариться - все это продолжаются, как и при Порошенко было. Вы едете пиариться на чувстве патриотизма людей... "Мы же едем туда - посмотрите, какие мы смелые!"... Отвратительно и мерзко, ему же (Зеленскому, - ред.) 43 года, а чем он отличается от Порошенко?"- спросил эксперт.

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