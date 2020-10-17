С таким объяснением согласны не все

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил, почему Владимир Зеленский решил устроить свой всенародный опрос именно в день выборов

В Украине не стихают дискуссии по поводу опроса, который президент решил провести в день местных выборов – 25 октября. Этот вопрос вызвал споры и в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Так, Арахамия решил уточнить, почему президент решил провести опрос именно в такой день.

«Почему сейчас? Ответ: потому что он так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он имеет право спросить тогда, когда он хочет», - заявид политик.

Он добавил, что с такой инициативой мог бы выступить любой.

Что касается других участников дискуссии, то первый президент Украины Леонид Кравчук назвал проведение такого опроса признаком прямой демократии, а вот журналист Юрий Бутусов подчеркнул, что опрос нарушает Конституцию и избирательное законодательство. Он также поинтересовался, за чей счет будет проходить опрос.

Напомним, Владимир Зеленский записал видеообращение к народу, в котором анонсировал пять вопросов, важных для каждого украинца, которые зададут в рамках всеукраинского опроса. Президент подчеркнул, что такой механизм народовластия внедряют впервые в истории страны.

При этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что для проведения этого опроса нет ни дополнительных средств, ни полномочий у Центральной избирательной комиссии.

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