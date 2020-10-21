Незадоволені ветерани АТО висловили претензії голові фракції "Слуга народу" у зв'язку з його заявою про можливе скорочення армії

Як передає Politeka.net, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.



Зустріч українських воїнів і нардепа сталася на пероні в місті Костянтинівка, куди "Слуги народу" прибули для подальшого перебування на Донбасі.

Один з ветеранів звинуватив нардепа в тому, що він виступає за руйнування української армії.

"Ти ж сам був волонтером, як тобі прийшла в голову така думка?",- заявив боєць.

Арахамія відповів, що підтримав тоді експерта, який виступив за скорочення співвідношення небойового складу до бойового оскільки зараз в Україні 40% армії - небойовий склад.

"Я з комітету нацбезпеки і оборони, ми розподіляємо бюджет. 90% - це просто зарплати і 10% на нове озброєння. Ти ж прекрасно розумієш, що без нового озброєння армія боєздатніше не стане. І для цього треба більшу частину збільшувати на озброєння", - заявив глава фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, всеукраїнське опитування Зеленського, президент розкрив, що буде на виборах: "чи потрібно ввести..."

Як повідомляла Politeka, Арахамія розкрив важливий нюанс про всеукраїнське опитування Зеленського: "чому зараз? Тому що...»

Також Politeka писала про опитування Зеленського 25 жовтня, хто і як його проводитиме, важливі правила