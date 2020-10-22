После проведения местных выборов в Украине могут произойти кадровые изменения в Кабмине

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Фесенко в интервью Politeka-online.

"Я бы не исключал такой сценарий. В зависимости от исхода выборов и общей политической конъюнктуры, ситуации в парламенте и в отношениях с Кабмином... Может быть инициатива по замене отдельных министров. Во всяком случае, некоторые министры уже находятся в зоне риска с точки зрения критики в их адрес", - отметил эксперт.

Фесенко уточнил, что при этом возникает вопрос, стоит ли менять министров в нынешней ситуации - например, звучит немало критики в адрес министра здравоохранения, однако менять его во время пандемии будет достаточно рискованно, ведь это может повлиять на общую работу МОЗ.

Также, по словам эксперта, звучит критика и в адрес экономического блока Кабинета министров. Однако во время бюджетного процесса менять министра финансов может быть рискованно.

"Тем более, Сергей Марченко - достаточно профессиональный человек, и я не знаю, есть ли кандидатура на замену", - подчеркнул Фесенко.

Есть риски отставки, по мнению эксперта, и для министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Есть много желающих и в парламенте, и в Офисе президента, которые хотели бы его поменять. Но вопрос: на кого? На мой взгляд, менять Авакова - достаточно рискованно, потому что неизвестно, сможет ли новый министр контролировать ситуацию в своем ведомстве и на улице", - подчеркнул эксперт, напомнив о событиях вокруг дела Шеремета.

Напомним, Фесенко пояснил, что стоит за вопросами Зеленского к украинцам в день выборов: "это часть плана по...".

Как сообщала Politeka, усиление карантина в Украине, Зеленский срочно дал поручение.

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