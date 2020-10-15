Питання президента України Володимира Зеленського про Донбас є частиною Його плану



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю для Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Це питання я сприймаю дуже позитивно. Він проблемний і в ньому немає запрограмованої відповіді. Потрібно прояснити: мова йде про весь Донбас або про все ОРДЛО, які умови. Сам по собі це питання я вітаю і вважаю його доречним", - зазначив політолог.

Експерт також вказав на недоробки в поставленні цього питання.

"Тут потрібна певна дискусія. Для багатьох тут не буде простої відповіді. Яким буде результат з цього питання-інтрига, але насправді в питанні йдеться про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, тому що ідея вільної економічної зони - це частина плану Зеленського щодо Донбасу. Всі, хто буде відповідати "так" - будуть підтримувати саме мирний і переговорний шлях у врегулюванні цього конфлікту", - пояснив Фесенко.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення в день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують відповісти на 5 питань.

На даний момент президент озвучив два пункти:

Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

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