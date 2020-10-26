Противостояние Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах - это "война прошлого", тогда как конфликт на востоке Украины - это "война будущего"

Такое мнение высказал политический аналитик и прогнозист Владимир Стус в интервью Politeka-online.

Так, по словам эксперта, российско-украинский конфликт на Донбассе можно считать "войной будущего", потому что это не тотальная война, и обе стороны не используют большую часть вооружения, которое имеют в наличии, в отличие от ситуации в Нагорном Карабахе.

"Во-вторых, это война, где главным действующим оружием было не высокоточное оружие, и минометы. Во время Второй мировой войны больше всего потерь было от минометов", - напомнил эксперт.

Он также отметил, что войны будущего - это гибридные войны.

"Это войны жесткого дефицита ресурсов, когда старую технику, которую выпустили до войны, невозможно даже ремонтировать и использовать", - подчеркнул он.

По словам Стуса, конфликт на Донбассе можно считать "войной будущего" из-за того, что Украине приходится прилагать усилия для обеспечения своей армии в условиях дефицита ресурсов.

"Мы идем в данном случае впереди планеты всей", - подчеркнул он.

Также Стус подчеркнул, что не исключает, что Путин введет российские войска полномасштабно и нанесет удар по Азербайджану.

"У меня нет гарантии, что Путин не введет войска либо напрямую в Азербайджан, либо не ударит по Азербайджану... У диктатора едет крыша в чистом виде", - подытожил он.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

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