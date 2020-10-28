Политолог Руслан Борнтик оценил возможное назначение Сергея Тигипко на должность премьер-министа Украины
Как передает Politeka.net, свои мысли эксперт озвучил в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, слухи о возможной замене Дениса Шмыгаля на Сергея Тигипко правдивы лишь частично.
"Условно рассматривается кандидат на должность как Тигипко. Это должен быть опытный специалист, профессионал, человек с репутацией, который мог бы справится с той кризисной ситуацией, которая сложилась в экономике. Кроме того, назначение такого человека должно стабилизировать ситуацию в парламенте, а именно в коалиции", - пояснил политолог.
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Бортник подчеркнул, что такая кандидатура может негативно повлиять на политическое будущее Украины.
"В Офисе президента, да и сам президент побаивается такого человека, поскольку понимают, что рано или поздно начнется конкуренция между президентом и таким премьером", - отметил эксперт.
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