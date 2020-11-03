Президент Украины Владимир Зеленский должен жестче действовать в ситуации с КСУ

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил основатель и главный редактор – Politicus.pro Сергей Лямец в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, решение КСУ по отмене положений антикоррупционных законов было неправильным.

"Это не касается антикоррупционного закона, они (КСУ - ред.) долго не вмешивались в этот вопрос, но рано или поздно они должны были это сделать. То, что они вмешались и сказали: "Вот тут и тут норма кривая" - это не годится", - пояснил Лямец.

Также он подчеркнул, что своими действиями КСУ негативно влияют на ситуацию в стране.

"За то, что они расшатывают ситуацию в стране, я бы на месте президента показательно "вырезал" всех под корень и поставил новых людей, пусть даже ноунеймов. Это нужно сделать законным способом. Все закончится перетасовкой Конституционного суда , - подытожил Лямец.