Президент Украины Владимир Зеленский должен жестче действовать в ситуации с КСУ
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил основатель и главный редактор – Politicus.pro Сергей Лямец в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, решение КСУ по отмене положений антикоррупционных законов было неправильным.
"Это не касается антикоррупционного закона, они (КСУ - ред.) долго не вмешивались в этот вопрос, но рано или поздно они должны были это сделать. То, что они вмешались и сказали: "Вот тут и тут норма кривая" - это не годится", - пояснил Лямец.
Фото располневшей Анастасии Заворотнюк взбудоражило общественность: "Настенька, держись!"
Неукротимая Анджелина Джоли в смелом боди задрала ножки, заставив мужчин кричать от восторга: «Ням!»
Горе настигло 94-летнюю Елизавету II, может не оправиться: что известно о несчастье в Букингемском дворце
"Папа за все заплатил": затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание
"За то, что они расшатывают ситуацию в стране, я бы на месте президента показательно "вырезал" всех под корень и поставил новых людей, пусть даже ноунеймов. Это нужно сделать законным способом. Все закончится перетасовкой Конституционного суда , - подытожил Лямец.
Напомним, Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.
В связи с этим решением президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением лишить полномочий нынешнего состава Конституционного Суда Украины (КСУ) и назначить новых судей.
Напомним, неподалеку от здания Конституционного суда в Киеве прошли задержания участников акции протеста.
Также Politeka писала, что президент Украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО относительно угрозы нацбезопасности страны.
Раньше Politeka писала, что Владимир Зеленский увольняет судей КСУ после демарша: решение принято.