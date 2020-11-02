Глава України Володимир Зеленський запропонував народним депутатам Верховної Ради розглянути законопроект щодо припинення службових обов'язків у всіх суддів, які на даний момент виконують свої службові обов'язки в Конституційному Суді України.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Верховної Ради України.

Нещодавно український президент Володимир Зеленський звернувся до депутатів і попросив їх, щоб вони визнали рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року нікчемним. Крім того, глава України підкреслив, що дане рішення було прийнято в умовах реального конфлікту інтересів.

Варто підкреслити, що не так давно суд вирішив, що кримінальна відповідальність за невірні дані в деклараціях є неконституційною. Також суд заблокував роботу Національного агентства з питань запобігання корупції та системи електронного декларування.

Даний законопроект, який запропонував шостий гарант нашої країни Володимир Зеленський, передбачає, що закон країни, в якому йдеться про запобігання корупційним схемам, а також Кримінальний Кодекс України діятимуть у старій редакції. Тобто, тієї, яка існувала ще до моменту прийняття Конституційним судом рішення від 27 жовтня нинішнього року.

Крім того, український гарант Володимир Зеленський виступає за те, щоб припинити повноваження всіх суддів.

"Повноваження складу Конституційного Суду України, що діє на момент прийняття рішення Конституційного Суду України, припиняються з дня набрання чинності цим Законом", - йдеться в законопроекті, який запропонував шостий український голова Володимир Зеленський.

Днями український президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом до парламенту для народних депутатів буде внесений терміновий законопроект. У ньому йдеться про те, щоб повернути чесність, справедливість і доброчесність українському Конституційному Суду.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.