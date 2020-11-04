В ухудшении эпидемиологической ситуации в Украине виновна не только центральная власть
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Владимир Фесенко в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, местные власти также сделали свой негативный вклад в
"Это нужно понимать всем. Когда мы говорим об украинской власти, это не только президент и правительство, которые безусловно больше все влияют на ситуацию. Это и местные власти. Значительная ответственность за распространение эпидемии лежит на местной власти, представители которой немножко заигрались на предвыборной кампании", - считает эксперт.
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Фесенко подчеркнул, что в сложившейся ситуации не нужно выяснять виновных, а объединяться и решать проблемы.
"Было выгодно говорить: "Да, нет никакой эпидемии и это не страшно". Слушайте, люди гибнут каждый день. Среди моих знакомых все больше заболевших. Первое, что нужно сейчас сделать не выяснять между собой отношения, а решать что делать. Центральная и местная власть должна действовать сообща", - подытожил политолог.
Стоит отметить, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 9524 новых случаев заболевания "китайским" вирусом. С начала пандемии в стране уже заразились 420 617 человек.
Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.
Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.
Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.