Отношения Украины и США при президентстве Джозефа Байдена будут зависеть только от Украины



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил аналитик-международник Илия Куса в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Прежде всего эксперт затронул вопрос военной помощи от США.



"Военная помощь останется либо на том же уровне (сейчас ежегодно мы получаем около 400 млн долларов), либо она незначительно увеличится", - отметил Куса.

Аналитик подчеркнул, что возможны изменения в отношениях между США и РФ.

"Учитывая то, что демократы часто критиковали Россию то за вмешательство в выборы, то за кибератаки против Российской Федерации могут ввести новые санкции. Во время Трампа тоже вводились и ничего по сути не изменилось. Я не думаю, при Байдене что-то изменится кардинально", - пояснил аналитик.

По его словам, для Украины избрания президентом США Джосефа Байдена ничего по сути не изменит.

"Наши отношения со Штатами несистемные и неполноценные. Они во многом зависят не от личности президента, а от Конгресса. Мы можем рассуждать и мечтать, но все будет зависеть от Украины: какие Украина ставит цели в отношениях со Штатами", - подытожил Куса.





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