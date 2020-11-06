Представительницы одного из «Отрядов Путина» записали гневную речь по поводу результатов выборов в США

Кадры, в котором пенсионеры в пух и прах разносят процесс народного волеизъявления в Америке, опубликовали на канале «Отряды Путина Soc Sprav».

Категоричное заявление на камеру сделала одна из пенсионерок:

«Мы, общественная организация «Отряды Путина», категорически не согласны с этими выборами, проходящими в Америке. Сплошное шоу бардачное, устроенное на весь мир. Со всех источников информации видно, все возмущены! Да они порядка не могут у себя в Америке навести! Они влазят во все страны, в политическую, во внутреннюю жизнь. Позорище на весь мир! То, что мы видим, как проходят выборы в Америке, – это вакханалия и нарушение всех человеческих прав в их стране. Так не должно быть. Это не выборы, это уродливое шоу!».

Далее старушка подчеркнула, что «отряды Путина» не признают выборы в Америке «категорически» и призвала то же сделать мировое сообщество.

Однако апофеозом всей записи стали последние кадры, на которых герои видео крестятся и благодарят Бога за то, что живут в России, а не в США.

Мужчина, стоящий сзади, увидев, как крестится "спийчрайтер", с улыбкой произнес:

«Да вы же не с той стороны креститесь!».

«Ожидайте Байдена ,скоро приедет в подъездах вам какать», «Вы бы лучше за выборами в России так возмущались чем в Америке. Они и без вас разберутся. В чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают», «Выборы в Америке вы, значит, не признаете, а российские выборы и референдумы признаете? Это, конечно, не шоу было, когда проводили на пеньках и лавочках. Да и Путин тоже в другие страны не влезает, пока простые россияне бедствуют, правда?», – иронизируют комментаторы.

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