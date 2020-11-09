Для России пришло время платить по счетам

Победа Джо Байдена – сбывшийся кошмар Кремля, и теперь угрозы нового главы Белого дома Путину могут превратиться в действия

Такое мнение в своем блоге для OBOZREVATEL высказал глава фонда «Стоп Информ Террор» Герман Обухов.

Разбирая результаты президентской гонки в США, главной причиной победы Байдена он назвал то, что Штаты «просто устали от скандалов, бездействия и лжи своего президента». Поэтому вся образованная и умная Америка проголосовала против Трампа.

Когда новый глава государства примет присягу, ему придется разгребать огромные завалы, которые останутся от предшественника. В первую очередь Байден займется восстановлением отношений с Мексикой и Канадой, а также с НАТО.

Особое внимание Обухов обращает на тот момент, что не забудет он и об обещании наказать Путина за вмешательство и в прошлые выборы президента, и в нынешние.

«Санкции против России будут не только не отменены, но и усилены. Можно рассчитывать на принятие закона Deter Act, который похоронит экономику России за два года. Воевать с Россией никто не собирается, однако Кремль и Путина поставят на место», – прогнозирует автор.

Кроме этого, США усилят военную группировку в Сирии и Афганистане, вытеснив оттуда российских наемников.

Что касается Украины, то, по мнению эксперта, она получит «надежного и сильного покровителя и союзника в лице нового президента США».

Он не исключает прекращение войны в Донбассе и возврат Крыма в течении двух-трех лет. Москве же очень скоро придется расплачиваться за содеянное:

«В эти дни в Москве паника – там не знают что ждать в феврале от нового президента. Точнее, знают, и это Кремль сильно пугает: ничего хорошего. Доллар летом 2021 может взлететь до 150 рублей и все продукты подорожают вдвое. Что тогда делать? Не ответит никто».

Напомним, Байден пообещал Украине летальное оружие и "давление" на Россию.

Как сообщала Politeka, Гарри Табах проанализировал выборы президента в Соединенных Штатах.

Также Politeka писала, что Джо Байден и Дональд Трамп отреагировали на результаты выборов в Америке.