Украинское правительство должно поддерживать граждан и предпринимателей в период карантина

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист Андрей Новак в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, на данный момент власти пока не приняли никаких шагов для поддержки граждан в условия пандемии.

"У нас сейчас нет никакого механизма поддержки ни граждан, ни предпринимателей, ни местных бюджетов. Ничего нет, кроме слов о поддержке. Правительство заявляет о поддержке, но не вносит никаких изменений в бюджет. Откуда в таком случае она возьмется?", - пояснил эксперт.

Новак считает, что Украине в этом вопросе было бы неплохо перенять опыт правительств других стран.

"Разные страны реагируют и поддерживают своих граждан. Каждый получает деньги от государства на карточку. Как правило, в размере двухмесячной средней зарплаты в стране. Получает каждый не зависимо от возраста. С такой поддержкой можно хоть рассчитать свои покупки и продержаться какой-то период", - уверен экономист.

Напомним, что журналист Юрий Романенко считает, что карантин выходного дня не имеет смысла.

Как сообщала Politeka, в Украине решили ввести специальное время обслуживания пенсионеров.

Также Politeka писала, что в Украине с 14 ноября 2020 года вводится карантин выходного дня.