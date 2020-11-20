Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко выступил против своеволия мэров в связи с местными выборами

Он рассказал об альтернативе карантина выходного дня в эфире Politeka on-line (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Городские главы в непростой ситуации пытаются вытащить своих избирателей на выборы, потому что второй тур - в большинстве обласных центров состоится 22 ноября, сегодня они, условно говоря, послали правительство и президента, и в значительной степени подставили малый и средний бизнес, потому что полиция все равно проверяла рестораны и кафе, выставляла им штрафы", - возмутился Николай Томенко.

Политик выступил за строгое выполнение решений, принятых правительством, даже если они не всегда правильные. По мнению лидера партии "Рідна країна", мэров-нарушителей нужно отправлять в отставку:

"Думаю, что это неправильная история, хоть я и противник карантина выходного дня, но поклонник того, что когда принимается решение, его нужно сначала отменить, но на этапе, когда оно действует - нужно выполнять. Поэтому "сепаратизм" мэров - опасная штука, ее необходимо подавлять, не допускать, сделать все, чтобы те люди, которые за то, чтобы сохраниться на должности городского главы и использовать бюджетные средства, готовы рисковать здоровьем людей, приоритетом права и законности, должны были, наоборот, поплатиться должностями на этих выборах".

Николай Томенко обратился к украинцам с призывом не допускать раскола и своеволия в тяжелых условиях карантина:

"Предостерегаю всех - и украинское общество, и украинскую власть, что кроме всех рисков, о которых говорилось раньше: дефицит бюджета, непрофессиональной правительства, кадровой чехарды, нужно реагировать на то, чтобы карантин не привел еще к таким сепаратистским настроениям, когда руководитель каждого села или ОТГ будет определять, действует ли карантин на территории его села или не действует, в зависимости от того, как считают нужным. Поэтому единые карантинные правила и жесткие требования к выполнению единых правил - это намного лучше, чем карантин выходного дня или какие-то другие инициативы, которые сегодня предлагает правительство".

Напомним, Николай Томенко о беспределе с КСУ: "Для того мы и учились, чтобы помогать никчёмным властям, если они..."

Как сообщала Politeka, Николай Томенко рассказал, как кандидаты в мэры раздают студентам деньги.

Также Politeka писала, что нардеп Александр Качура прокомментировал скандал с КСУ, который может отменить безвиз.