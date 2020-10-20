Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко рассказал, что сегодня во многих ВУЗах Киева кандидаты в мэры города раздают студентам деньги

Об этом он рассказал в эфире Politeka On-line (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

«Думаю, нужно проявить ответственность. Меня сейчас беспокоит две вещи: непростая ситуация с китайским вирусом. Он особенно сильно атакует старшее поколение. Поэтому оно особо не будет голосовать за власть. И ежедневные эти заявления о том, что все, кто старше 65, должны сидеть дома - складывается впечатление, что они при помощи опроса Зеленского хотят подтянуть молодежь. Под что? Под каннабис, свободную экономическую зону, еще что-то», - отметил он.

При этом, по словам политика, им удалось обнаружить массовый подкуп избирателей со стороны некоторых кандидатов.

"А старшие люди, которые не голосуют за власть - пусть сидят дома. Это недопустимо. Пусть не обижаются студенты и молодые люди. Мы обнаружили, что во многих ВУЗах раздают деньги. И от команды Омельченко, и от других", - уточнил он.

Поэтому, утверждает Томенко, это именно тот случай, когда нужно переосмыслить фразу про бабушку и паспорт.

«Это тот случай, когда не паспорт бабушки с дедушкой спрятать, а паспорт студента. Который продает свой голос. Ситуация изменилась», - подчеркнул он.

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