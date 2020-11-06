Не так давно под Конституционным Судом Украины прошли массовые протесты, люди со скандальными плакатами начали бунтовать и приносить туда покрышки

Бывший нардеп и глава политической партии "Рідна країна" Николай Томенко в интервью "Politeka Online" дал свои комментарии по поводу погромов под скандальным КСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не запрещаем право на протест, наша позиция или наша миссия должна быть сложнее", - подчеркнул бывший нардеп Николай Томенко.

Он рассказал, как можно выйти из этой ситуации, заявляя, что власть якобы не умеет решать проблемы.

"Для того мы и учились, чтобы предлагать и помогать никчёмным властям, если они не имеют опыта и умения на глазах выходить из ситуации", - добавил Николай Томенко.

Для того, чтобы выйти из этой ситуации, Томенко предлагает внести новый законопроект. Речь идет о законе с СНБО, например, в котором будет говориться об изъятии имущества.

"С СНБО должен выйти законопроект, неотложный законопроект, о внесении изменений, или фактически тот, который отображает некоторые вещи, которые нужно еще уточнить. Например, в антикоррупционном законодательстве должны ввести другие порядки конфискации имущества, чем в Криминальном Кодексе Украины", - подчеркнул бывший депутат.

Затем Томенко привел пример, как можно воплотить этот законопроект в реальную жизнь. По его словам, у разных чиновников можно изъять имущество по разным законопроектам.

"У одной категории чиновников мы могли отнять имущество таким способом, а у другой категории чиновников, по антикоррупционным законодательствам, и категории "А", - другим", - уточнил политик.

Томенко советует также ввести один закон касательно коррупции и за него проголосовать. Он убежден, что потенциальных 226 голосов уже есть.

Напомним, что Николай Томенко сказал, можно ли убирать с должностей всех судей КСУ.

Как сообщала Politeka, Николай Томенко рассказал, как кандидаты в мэры раздают студентам деньги.

Также Politeka писала, что нардеп Александр Качура прокомментировал скандал с КСУ, который может отменить безвиз.