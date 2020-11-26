Устоявшийся миропорядок под угрозой из-за китайского вируса

За последние месяцы таких заявлений от политиков разного уровня и представителей экспертного сообщества прозвучало немало. Однако описать этот "новый мир" детально никто не берется.

Как сообщает Politeka.net, в эфире Politeka Online историк и политический аналитик Валерий Соловей рассказал, что изменится и с какими проблемами столкнется мир после пандемии (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, пандемия вируса показала многим людям, что неожиданный вызов может "надломить миропорядок".

"У меня нет сомнений, что мир вернется к более-менее стабильной жизни в новом году. Коронавирус в 2020 год обнажил много слабостей мироустройства, одновременно с этим показал сильные стороны некоторых государств. Но это нормально, ведь неожиданный вызов всегда вызывает хаос, но есть страны, которые смогли быстро и эффективно ответить на вызовы хаоса", - рассказал он.

Поэтому эксперт уверен, что мироустройство, миропорядок и люди не изменится после 2020 года. Тем временем ситуация изменится в России и Германии, например, РФ ждут проблемы.

"Человеческая природа останется такой же, какой она и была все время. И мы скорее всего вернемся в конце 2021 году к привычному времяпровождению, общению, привычкам. Осталось немного потерпеть. Россия тем временем будет ослабевать в силу своих внутренних причин и проблем, но будет развиваться Германия", - отметил аналитик.

Напомним, Соловей рассказал, как ФСБ завербовало Андрея Ермака.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.