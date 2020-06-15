Президент України Володимир Зеленський веде переговори з Кремлем

Таку думку в ефірі Politeka Online висловив історик і політичний аналітик Валерій Соловей. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

«Так, намагається вести якусь гру зі Сполученими Штатами, але зараз Сполученим Штататм точно не до Зеленського, а ось Кремлю дуже навіть є до нього справа», – підкреслив гість ефіру.

При цьому він уточнив, що з главою держави постійно знаходяться в контакті, але не безпосередньо, а з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

«Єрмак вважається дуже і дуже підходящою для Росії фігурою, і його всіляко вітають. І, загалом-то, сприяли його піднесенню», – додав Соловей.

Крім того, історик абсолютно впевнений в тому, що Єрмак працює на російські спецслужби.

«Я можу це підтвердити: він дійсно завербований ФСБ. Вербувальні підходи почалися ще до того, як він став головою Офісу президента, його зводив з Росією Тимур Міндіч (друг і бізнес-партнер Ігоря Коломойського, один зі співвласників студії «Квартал 95», – прим. ред). Це пов'язано з відносинами дружини Тимура Міндіча з однією з найвпливовіших жінок сучасної Росії. Таким чином був налагоджений контакт, був перекинутий місток з Києва до Москви, власне навіть не просто в Москву, а безпосередньо в околиці Кремля. Вже потім, після знаменитої зустрічі в Омані, коли Єрмак сподобався Патрушеву, з Зеленським тоді не вдалося домовитися, а Єрмак справив дуже хороше враження. Загалом,він став людиною Кремля», – заявив Соловей.

На питання про те, яка ж реальна мета глави ОП у всій цій історії, аналітик відповів гранично ясно:

«Кінцева мета Єрмака – це заробити. Як правило, стають агентами не з ідейних міркувань, а через фінансові та матеріальні. А мета Кремля дуже проста – ввести Україну міцно в російську орбіту. І зараз події розвиваються в цьому напрямку і йдуть як не можна більш успішно».

Чи виправдає себе такий розрахунок Кремля, покаже час. На даний момент же Зеленського поставили перед дилемою: або він йде назустріч, або в Кремлі почнуть посилювати тиск, в тому числі і військовий.

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського через людей з «Квартал 95» при владі.

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