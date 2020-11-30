Карантин выходного дня в Украине оказался недоработанным, ведь его даже не смогли толком реализовать

В Офисе президента обсуждают дату введения локдауна в Украине перед новогодними праздниками, но все зависит от эпидемической ситуации. Пока на территории страны действует карантин выходного дня.

Как сообщает Politeka.net, известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский высказался о карантине выходного дня в эфире Politeka On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, даже самые ничтожные меры, которые приводят к тому, что люди реже общаются с друг другом ведут к уменьшению больных на коронавирус. Но при этом они настолько незначительные, что это ничем не поможет Украине и сделает только хуже.

"Разве может помочь закрытие всего, кроме продуктовых магазинов во время карантина выходного дня? Нет. Людей возмущает в карантине выходного дня - социальная несправедливость, ведь если закрывать, то закрывать все магазины и делать "выходной локдаун". Я помню времена Советского союза, когда в воскресенье были закрыты все продуктовые лавки и все было нормально, выжили", - отметил Комаровский.

Он выразил непонимание тому, кто вообще придумал ввести "недоработанный карантин выходного дня", который в Украине толком не могут реализовать.

"Это не Зеленский, не Шмыгаль и не Степанов придумали карантин выходного дня. Это кто-то умный вдруг решил поумничать за спиной у политиков, дал рекомендации, от которых теперь стыдно. И подставил министров", - заявил Комаровский.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии.