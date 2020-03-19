Украинские медики оказались один на один с эпидемией без надлежащей защиты и минимально необходимых материалов

Об этом заявило сразу несколько врачей, в том числе известный педиатр Евгений Комаровский, пишет Politeka.

Как заявил Комаровский у себя в Фейсбук, срочно накупить хороших врачей и медсестер невозможно. Он надеется, что люди это поймут, но может быть уже поздно. Врач рассказал, что пытался несколько раз обращаться к власти с советами по поводу защиты медицинских работников от коронавируса, но соответствующей реакции не было.

«Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть! Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты!», - заявил Комаровский.

Он также показал фотографию защитного костюма, который выдали украинским медикам.

Кроме этого, крик о помощи у себя в Инстаграм опубликовала врач- реаниматолог Николь Скокова. Она рассказала, как обстоят дела в киевских больницах.

«В моем отделении нет масок, нет дезрастворов, нет достаточного количества аппаратов ИВЛ и сказали НЕ БУДЕТ!!! С завтрашнего дня большая половина врачей, все санитарки и 80% медсестёр (которых и так дефицит) не смогут приехать на работу, потому что они живут за пределами столицы и не имеют автомобиля. Я не имею возможности ездить на такси, а медсестры и санитарки тем более (20-50 км даже по минимальному тарифу дорого!)», - пишет она.

По словам медика, власти говорят, что в больницах все есть, но это ложь.

«Учитывая отсутствие даже минимума для индивидуальной защиты, весь медицинский персонал будет поголовно болеть, что приведет к кадровому дефициту. А пациенты будут "лечиться" самостоятельно. Из индивидуальной защиты нужны не просто маски, а респираторы ffp3 (минимум три единицы на сутки на каждого), дезрастворы и развозка для медицинского персонала», - отметила девушка.

Напомним, что киевляне перекрывают дороги из-за карантина, сил терпеть больше нет: «Это издевательство».

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