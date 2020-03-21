Врач Евгений Комаровский рассказал, когда украинцы смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса

Как передает Politeka.net, комментарий он дал на своем YouTube канале. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, страна сможет перестать соблюдать и начать жить по-человечески лишь через 28 дней после не будет зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

"Большинство эпидемиологов сходятся в мысли о том, что расслабится можно будет тогда, когда в течении 28 дней подряд в стране не будет диагностировано новых случаев заболевания", – заявил он.



При этом врач уточнил, что ситуация должна стабилизироваться и вокруг Украины.

Ранее кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины Надежда Жолобак объяснила как действует коронавирус.

По ее словам, в темпах распространения смертоносного COVID-19 нет ничего удивительного. Миграция населения в мире очень большая, мы за часы перебираемся с материка на материк. И такая мобильность имеет обратную сторону.

Также она добавила, что вместе с масштабами распространения вирус изменяется.



Ранее мы сообщали, что пандемия коронавируса отразится на экономике. Многие эксперты сходятся во мнении, что потери от карантина будут огромными, но какими именно, пока никто не знает.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.