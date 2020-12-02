Количество больных в Украине стремительно растет, а карантин выходного дня не дал желаемых результатов

Поэтому украинская власть рассматривает несколько возможных вариантов локдауна. Один из них предполагает ужесточение карантина на новогодние праздники.

Как сообщает Politeka.net, украинский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире Politeka.On-line прокомментировал этот предполагаемый сценарий (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, разговоры о введении локдауна показывают беспомощность и некомпетентность украинской власти, которая не знает, что еще делать с распространением коронавируса в Украине.

"Мы живем в мире, где начал господствовать коронавирус. Пока только политики не смогли разобраться с природой этого вируса, у них почему-то не существует достаточно компетентных экспертов. Как показала мировая практика никакие локдауны не способствуют серьезной борьбе с вирусом, здесь должны быть другие меры. То, чему локдаун серьёзно способствует - это экономический и социальный кризис", - считает эксперт.

Он также напомнил, что локдаун весной нанес сокрушительный удар по украинской экономике и не уберег страну от вспышки коронавируса. Гайдай посоветовал носить защитные маски, но при этом добавил, что это не 100% панацея от вируса.

"Проблема не в наличии вируса, а его дозе, как говорит доктор Комаровский. А доза уменьшается простым проветриванием помещения. Сегодня самое главное - там, где народ скапливается, должен быть приток свежего, а главное холодного воздуха", - отметил эксперт.



Кроме того, Гайдай пояснил, что нашу привычку жить при температуре 26-27°C надо менять, ведь такая температура воздуха способствует распространению вируса. Правильной температурой является 18-20°C. При таких значениях вирусу намного труднее распространяться.

Напомним, что Сергей Гайдай высказался об отставке Владимира Зеленского.

Как сообщала Politeka, Сергей Гайдай дал свои прогнозы по карантину в Украине.

Также Politeka писала, про локдаун в Украине: Степанов уточнил, когда примут решение и что будет с транспортом.