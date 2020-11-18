Карантину в Україні не буде з тієї простої причини, що його ігнорують люди, чиє життя від нього залежить

Політтехнолог Сергій Гайдай в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, що буде з карантином в Україні і чого варто побоюватися президенту Володимиру Зеленському (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Я розумію, що ніякого карантину не буде. Його проігнорують більшість людей, чиє життя від цього карантину залежить. І в основному це, безумовно, вихідний сервіс, підприємницьке середовище, яке забезпечує магазини, ресторани, сервіс, для яких субота і неділі важливі", - підкреслив український політтехнолог.

Сергій Гайдай згадав Львів, де багато людей заробляють на життя завдяки тому, що там в суботу та неділю є багато туристів і, в тому числі, киян. Він також відреагував на бунт мерів кількох міст, які повстали проти дотримання карантину вихідного дня.

"Для мене ця історія про те, що наш уряд вводить карантин, а на регіональному рівні це введення ігнорують, причому ігнорують лідери місцевого самоврядування, - дуже чіткий наслідок тих виборів, які відбулися у нас в органи місцевого самоврядування 25 жовтня", - уточнив політичний експерт.

За словами політтехнолога, згідно з результатами кількох соціологічних опитувань, якби вибори відбулися цими вихідними, то на них би переможцем був президент і його фракція "Слуга народу".

Але політтехнолог попередив главу держави, що не можна розслаблятися, оскільки вже немає такої підтримки, як була раніше.

"Не можна заспокоюватися Зеленському і його команді. За фактом, вже більше такої підтримки, яку вони мали 1,5 роки тому, коли вони обирали парламент і туди обралася рекордна кількість депутатів. Підтримки немає", - зазначив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що українцям розповіли про те, що в Україні введуть чергові обмеження карантину.

Як повідомляла Politeka, у Верховній Раді вирішили, що буде з карантином вихідного дня в Україні.

Також Politeka писала, що блогер Сергій Корнак заявив, що через карантин вихідного дня весь бізнес зазнає краху.