Володимир Зеленський не може публічно програти і визнати це, тому він не піде у відставку

Український політтехнолог Сергій Гайдай в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, чи покине свій пост президента Володимир Зеленський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Гайдай заявив, що він не вірить в те, що нинішній гарант піде у відставку, оскільки він не звик програвати і визнавати поразку.

"Я не вірю у відставку, тому що при всьому тому, що він, як політик, не відбувся, багато з його оточення говорять, що він дуже амбітний. І для нього так публічно програти і визнати свою поразку – це не його шлях. Значить буде далі", - упевнений політтехнолог Сергій Гайдай.

Він підкреслив, що незрозуміло, що відбуватиметься, якщо владу доведеться різко змінити і українці змусять Володимира Зеленського скласти свої повноваження і піти з посади президента. На думку політтехнолога, нашу країну можуть захопити олігархи, а українці розуміють це і поки не відправляють Зеленського у відставку.

"Цього разу люди будуть чекати виборів, щоб його змінити і це час, за який зрозуміло, що буде. Його поки позначені конкуренти - це ОПЗЖ і Порошенко будуть далі продовжувати атакувати, олігархічні сили будуть зміцнювати свої проекти і готуватися до можливих парламентських виборів", - стверджує Сергій Гайдай.

Політичний експерт також каже, що Україна зараз знаходиться в такому важкому стані, тому що-небудь передбачити – досить важко. Крім того, він відреагував на чутки щодо того, що в нашій країні відбудуться кадрові ротації до кінця цього року.

"Це логічно прибирати і робити ротацію в оточенні, якщо команда не веде тебе до успіху. Це очевидно, що вона не веде до успіху", - зазначив український політтехнолог Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що журналіст і блогер Сергій Руденко заявив, що Володимир Зеленський повинен піти у відставку.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський озвучив, за яких умов він покине пост президента України.

Також Politeka писала, що президенту України Володимиру Зеленському заявили, що йому доведеться розглянути петицію про свою відставку.