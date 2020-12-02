Введение кассовых аппаратов закончится падением рейтингов

Об этом в эфире Politeka Online сообщил известный политолог, блогер, соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, 1 декабря депутаты Верховной Рады поддержали решение о введении кассовых аппаратов. Таким образом, предпринимателей обязали до первого января 2022 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом власти уверяют, что пошли на компромисс ФЛП.

По словам Романенко, он изначально выступал против указанного решения, ведь было понятно, что закончится это плачевно, в том числе падением рейтингов.

Как отметил эксперт, действующая власть за полтора года сделала все, чтобы испортить жизнь предпринимателям, из-за чего и начались акции протеста под стенами ВР.

"В конечном итоге, как всегда у нас происходило, власть, "поджав хвост" начинает откатывать: перенесли на год, потом опять перенесут на год, потому что ситуация не улучшится", - отметил Романенко.

По словам эксперта, введение кассовых аппаратов выгодно крупному ритейлу, который пытается монополизировать импорт. Сейчас используется доступ к власти для навязывания законов, чтобы "убить" малый бизнес. Таким образом, крупные компании хотят взять потоки, из-за которых они теряют существенную часть денег.

Кроме того, существуют коммерческие интересы у тех, кто продает РРО, ведь на продаже данных аппаратов можно заработать десятки миллионов долларов. Также средства получают и люди, обслуживающие подобные системы.

Напомним, что Юрий Романенко оценил отказ некоторых депутатов голосовать за отмену карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, Юрий Романенко заявил, что в Украине могут отменить некоторые ограничения, которые действуют при карантине выходного дня.

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