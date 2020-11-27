Люди в глубинке живут в абсолютно другой реальности

Карантин, который уже вводили в Украине весной и могут ввести снова, многим открыл глаза на одну очевидную вещь

На какую именно, в эфире Politeka Online озвучил известный политолог, блогер, соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

«Украина, и локдаун это очень хорошо показывает, – это несколько миров. Какой-то мир живет в рабовладельческой эпохе, какой-то – в феодальной, где-то есть элементы пост-индастриала. Вот мы в Киеве живем, в диджитале, у нас все неплохо», – отметил гость эфира.

А вот у украинцев в провинции – все совсем по-другому.

«В глубинке многие люди живут уже абсолютно в другой реальности, в которой нет ни государства, ни медицинской помощи, там ничего нет, кроме своей свиньи, которая пасется на огороде, и картошки, которую ты на этом огороде вырастишь», – пояснил Романенко.

Некоторые из них могут рассчитывать на помощь от детей, чтобы выжить, кто-то влезает в бюджетную сферу, где можно получать социальные выплаты, работать учителем и так далее.

Журналист не скрывает, что сам относится к возможному локдауну несерьезно, поскольку к украинскому государству нельзя относиться серьезно. Он уверен, что карантин в Украине будет очередным глупым решением.

Напомним, что Юрий Романенко оценил отказ некоторых депутатов голосовать за отмену карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, Юрий Романенко заявил, что в Украине могут отменить некоторые ограничения, которые действуют при карантине выходного дня.

Также Politeka писала, что Ольга Богомолец рассказала, к чему может привести локдаун в Украине.