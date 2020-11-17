"Лучше бы ввести Раду и Кабмин выходного дня. Чтобы меньше вреда наносили. Толку все равно ноль", - подытожил Романенко.







Стоит отметить, что негативно к введении ограничений на выходных отнеслись не только украинцы, но и многие эксперты.

Ранее политолог Руслан Борник выразил уверенность в том, что в "карантине выходного дня" нет смысла, потому что самая большая концентрация людей наблюдается на улицах как раз в рабочие дни, а не в выходные.

"Концентрация контактов между людьми только увеличится в рабочие дни, поэтому это неэффективно. Да, мы понимаем, что власть ищет какой-то баланс - как не "хлопнуть" экономику, и как бороться с ковидом. Но это делается не так", - подчеркнул эксперт.

Напомним, Борис Тизенгаузен раскритиковал власть за введение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.

Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.