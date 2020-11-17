Как передает Politeka.net, об этом сообщил журналист и политолог Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.
"Плохая новость для зама Степанова. 17 ноября Верховная Рада на своем заседании может отменить ряд ограничений, предусмотренных "карантином выходного дня", - сообщил журналист.
Стоит отметить, что негативно к введении ограничений на выходных отнеслись не только украинцы, но и многие эксперты.
Ранее политолог Руслан Борник выразил уверенность в том, что в "карантине выходного дня" нет смысла, потому что самая большая концентрация людей наблюдается на улицах как раз в рабочие дни, а не в выходные.
"Концентрация контактов между людьми только увеличится в рабочие дни, поэтому это неэффективно. Да, мы понимаем, что власть ищет какой-то баланс - как не "хлопнуть" экономику, и как бороться с ковидом. Но это делается не так", - подчеркнул эксперт.
Украина потрясена кончиной скандальной звезды Х-Фактор: "Поверить не могу, что ты ушел так рано"
Мама Верки Сердючки засветила свое сокровище, фото пробирает до мурашек: «Мамина доця»
Беда с двухлетним сыном Тодоренко, звезда со слезами раскрыла детали: "Всю ночь просыпался от..."
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
Напомним, Борис Тизенгаузен раскритиковал власть за введение карантина выходного дня.
Как сообщала Politeka, некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.
Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.