В Украине могут отменить ряд ограничений, которые действуют при "карантине выходного дня"

Как передает Politeka.net, об этом сообщил журналист и политолог Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.

"Плохая новость для зама Степанова. 17 ноября Верховная Рада на своем заседании может отменить ряд ограничений, предусмотренных "карантином выходного дня", - сообщил журналист.
Также он перечислил рекомендации к Кабмину, о которых говорится в проекте постановления парламента.

"Лучше бы ввести Раду и Кабмин выходного дня. Чтобы меньше вреда наносили. Толку все равно ноль", - подытожил Романенко.



Стоит отметить, что негативно к введении ограничений на выходных отнеслись не только украинцы, но и многие эксперты.

Ранее политолог Руслан Борник выразил уверенность в том, что в "карантине выходного дня" нет смысла, потому что самая большая концентрация людей наблюдается на улицах как раз в рабочие дни, а не в выходные.

"Концентрация контактов между людьми только увеличится в рабочие дни, поэтому это неэффективно. Да, мы понимаем, что власть ищет какой-то баланс - как не "хлопнуть" экономику, и как бороться с ковидом. Но это делается не так", - подчеркнул эксперт.

Популярные статьи сейчас

Украина потрясена кончиной скандальной звезды Х-Фактор: "Поверить не могу, что ты ушел так рано"

Мама Верки Сердючки засветила свое сокровище, фото пробирает до мурашек: «Мамина доця»

Беда с двухлетним сыном Тодоренко, звезда со слезами раскрыла детали: "Всю ночь просыпался от..."

"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
Показать еще

Напомним, Борис Тизенгаузен раскритиковал власть за введение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, некоторые украинские города отказались придерживаться карантина выходного дня.

Также Politeka писала, что в Харькове на рынке "Барабашово" рассказали, как изменится их график после введения карантина выходного дня.