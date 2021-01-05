На следующих президентских выборах конкуренцию Владимиру Зеленскому могут составить три кандидата

Как передает Politeka.net, таким мнением поделился политолог Владимир Фесенко в интервью Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Эксперт напомнил, что кандидатуру Зеленского начали обсуждать только за год до президентских выборов.

"Я думаю, что у нас можно будет реально оценивать кто является потенциальными кандидатами, кто бросит вызов Зеленскому, не ранее конца 2022 года", - отметил Фесенко.

По его словам, подготовка политических элит к президентским выборам начнется не ранее, чем за год-два, но кандидатуры уже обсуждаются.

"Кастинг на потенциальных соперников Владимира Зеленского может начаться и раньше. Дискуссии уже идут о Разумкове, последние месяцы активно обсуждают тему Кличка, Гройсмана, но я думаю, что еще рано", - отметил политолог.

Напомним, Фесенко пояснил, что стоит за вопросами Зеленского к украинцам в день выборов: "это часть плана по...".

Как сообщала Politeka, усиление карантина в Украине, Зеленский срочно дал поручение.

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