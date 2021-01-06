Украина станет одной из самых бедных стран мира, если не перестроит экономическую модель
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политический аналитик Руслан Бизяев в интервью Politeka online.
По его словам, решить данную проблему могла бы помочь политическая элита.
"В первую очередь, политическая элита - это та категория людей, которая располагает интеллектуальными и финансовыми ресурсами для того, чтобы двигать страну вперед. Это и олигархат, научный и культурный потенциал", - пояснил Бизяев.
Эксперт отметил, что украинский олигархат не позволяет решать задачи, которые стоят перед страной еще со времен второго президентства Леонида Кучмы.
"Мы находимся на мировой повестке дня 2014-15 годов, мы уже лет на пять отстали. Это огромный срок. Если ты оттягиваешь проблему, то проблема потом догоняет тебя. Например, наша сырьевая система экономики, которая ориентирована на экспорт. Это сырье и метал. Потихоньку человечество будет отказываться от сырья, и оно будет падать в цене. То есть наша модель экономики уже не тянет социальную сферу. Мы считаемся самой бедной страной Европы уже. Если за ближайшее десятилетие мы не перестроимся, то точно станем самой бедной страной", - пояснил аналитик.
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