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Пятый президент Петр Порошенко отдыхает на новогодние праздники в том же районе Сейшел, где и высокопоставленный соратник Владимира Путина

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Максим Бужанский.

По его словам, речь идет о главе российской корпорации "Ростех" Сергее Чемезове. Этот концерн объединяет предприятия оборонного комплекса страны-агрессора.

"В жизни Петра Алексеевича всегда имело место везение. И вот, снова повезло. По счастливой случайности, в том же районе Сейшел, где аки волчья стая Деница без устали барражирует на яхте Катина Порошенко, борясь за вступление в НАТО и ЕС, отдыхает на новогодние праздники глава Ростехсотрудничества, Сергей Чемезов", - рассказывает Бужанский.

Нардеп также добавил, что пятый президент Петр Порошенко вновь оказался в центре внимания несмотря на то, что уехал отдохнуть на люксовый курорт.

"Зная любовь Порошенко к подражаниям, сомневаться нет смысла, вот он, исторический шанс. Встреча для обсуждения инвестиционного климата, инфраструктурных проектов, совместное фото. Дел на 5 минут, и Петр Алексеевич снова в центре внимания, причем не в разрезе уголовных дел, что, в последнее время, случается с ним редко", - с сарказмом подытожил Бужанский в своем Telegram-канале.

Ранее мы сообщали о том, что Петр Порошенко решил шикануть на новогодние праздники и отправился с семьей отдыхать на Сейшельские острова.

По словам юриста Андрея Портнова, для отдыха Петр Порошенко арендовал люксовую яхту Katina, стоимость аренды которой в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

Также известно, что на Сейшельские острова Петр Порошенко прибыл с семьей после пересадки в Катаре.

Как сообщала Politeka, в клубе, принадлежащем Порошенко, прошла серия обысков

Также стало известно, какую скандальную информацию о своих политических оппонентах собирал экс-президент.

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