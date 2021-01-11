Украинцы на грани из-за постоянного роста тарифов, что может привести к новой революции

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на начало 2021 года задолженность украинцев по коммуналке превысила 60 млрд грн. И эта задолженность будет лишь расти со временем.

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире Politeka.On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его мнению, рост тарифов и жесткие наказания неплательщиков могут заставить украинцев выйти на протесты и начать новую революцию

"Из-за этого начнется жесткая реструктуризация с наказаниями неплательщиков по коммуналке. А это может стать той искрой, которая зажжет огонь революции. Правда украинцы не ходят на Майданы из-за тарифов. Но если кто-то из экспертов донесет им, что тарифная политика не находится в руках украинской власти, а находится во внешнем управлении, тогда дело сдвинется с мертвой точки", - считает Чаплыга.

Эксперт добавил, что Украине нужно вернуть независимость и самим управлять всеми процессами, а не ждать приказов от европейских партнеров. Только в этом случае можно будет снизить тарифы, увеличить добычу газа, сберечь атомную энергетику, развивать гидроэнергетику и защищать украинскую промышленность.

"Я уже вижу, что корень зла - внешнее управление, одолевает многими украинцами. Когда произойдет революция очень сложно сказать, ведь социальные процессы непредвиденные. Но то, что люди уже на грани, это точно", - резюмировал Чаплыга.

Напомним, Михаил Чаплыга красочно описал статистику по вирусу в Украине.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга рассказал, как работает МВФ в Украине.

Также Politeka писала, что Михаил Чаплыга рассказал, чем обернется для украинцев дефицит бюджета.