З 20 листопада Державна казначейська служба зупинила фінансування всіх незахищених видатків

Це означає, що держава відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних витрат, серед яких ремонт, реконструкція, будівництво і так далі. Що насправді стоїть за таким рішенням і чим це обернеться для українців, розповів в ефірі Politeka Online політичний експерт Михайло Чаплига.

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Гість ефіру підтвердив дії казначейської служби, зазначивши по ходу, що і захищені видатки теж опинилися під загрозою. За його словами, в ситуації, що склалася, керівництво України діє вкрай неправильно, ставлячи на перше місце кредиторів, котрим гарантовані виплати. Щоб краще показати, як потрібно діяти, він провів аналогії з банком.

"Уявімо собі банк, в якому є якісь матеріальні цінності, гроші, документи і так далі. У банка є кредитори і дебітори, позичальники і вкладники. Й ось банк горить. Що повинен робити директор банку в ситуації, коли палає пожежа? Він повинен почати евакуацію людей: і випадкових відвідувачів, і працівників банку, і технічну обслугу. Оскільки найцінніше, що є, – це людські життя", – пояснив гість студії, нагадавши також, що, згідно з Конституцією України, життя і здоров'я людини є найвищою цінністю.

"Коли розсипається країна і просто рветься на частини, коли вона тоне, як "Титанік»", що потрібно зробити в першу чергу? Ми повинні рятувати людей, забезпечити їх життя і здоров'я. А ми що робимо? Нам с*ати на людей. Ми рятуємо кредиторів, цінності, які ще можна винести, оскільки і так під шумок "пожежі" спишуть. Ми починаємо їх під шумок виносити. Ось чим займаються вони. Скажіть, це не геноцид?", – резюмує експерт.

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