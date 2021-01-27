Принятие закона о народовластии через всеукраинский референдум является шагом вперед для Украины

Как передает Politeka.net, таким мнением поделился политолог Владимир Фесенко в интервью Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Во-первых, это реализация конституционной нормы. Есть отдельный раздел: "выборы и референдумы" и есть право на всеукраинские и местные референдумы. Было бы как-то некорректно с юридической и правовой точки зрения если бы эта норма не работала", - отметил политолог.

По словам эксперта, в референдуме нет ничего плохого.

"Некоторые критики говорят референдумы не нужны, что это опасно, хоть и многие демократические страны их проводят. Это нормально, это институт демократии. Я напомню, что именно на всеукраинском референдуме решался вопрос о нашей независимости, так что в этом вопросе нужно быть последовательными", - пояснил Фесенко.

"Безусловно, там есть пункты и позиции, которые вызывают вопросы, но этот законопроект сначала прошел Венецианскую комиссию Рады Европы и получил одобрительную оценку", - отметил политолог.



Фесенко подчеркнул, что подобные законопроекты дают возможность развитию демократии в стране.

"Это шаг к демократии, шаг вперед. У нас была ненормальная ситуация, с законом о народовластии времен Януковича, который Конституционный суд отменил. У нас много лет его не было, и тут он появился. Здесь все в порядке", - подытожил политолог.



Напомним, закон "О народовластии через всеукраинский референдум" был принят 26 января 255 голосами народных депутатов.

Напомним, Фесенко пояснил, что стоит за вопросами Зеленского к украинцам в день выборов: "это часть плана по...".

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