Президент Украины Владимир Зеленский должен провести кадровые изменения в команде, чтобы позитивно повлиять на ситуацию в стране
Как передает Politeka.net, таким мнением поделился политолог и журналист Юрий Романенко в интервью Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, Владимир Зеленский, как президент, может сыграть серьезную роль в истории Украины, но для этого ему предстоит сделать ряд действий.
"Придется бороться. Пришло время менять команду и существенно ее модернизировать, потому что друзья и знакомые, которые привычны Зеленскому, не дают результат и управляемость, в которой он нуждается", - отметил Романенко.
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Эксперт подчеркнул, что только после этого можно делать какие-то изменения в стране.
"Сейчас будет подниматься вопрос как изменить команду, потому в ней должны быть "бультерьеры", а не беззубые шавки, которыми наводнен Офис президента", - подытожил Романенко.
Напомним, что Юрий Романенко оценил отказ некоторых депутатов голосовать за отмену карантина выходного дня.
Как сообщала Politeka, Юрий Романенко заявил, что в Украине могут отменить некоторые ограничения, которые действуют при карантине выходного дня.
Также Politeka писала, что Ольга Богомолец рассказала, к чему может привести локдаун в Украине.