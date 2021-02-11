В Верховной Раде возможно создание новой коалиции
Как передает Politeka.net, таким мнением поделился лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко в интервью Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, в состав будущей коалиции могут войти представители от трех политических сил, но реализовать это будет довольно сложно.
"Тимошенко зайдет в коалицию только "под кресло" премьера, мы это понимаем. "Голос" - некоторые позиции нужно подписать по евроатлантической интеграции и другими либеральными концептами. Им нужна программа, чтобы объяснить, почему они заходят (в коалицию - ред.). "Довірі" ничего не нужно, кроме денег на их округа", - пояснил Томенко.
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Также он добавил, что несмотря на трудности создания нового объединения в Раде все к этому идет.
"Однозначно можно сказать об одном: Зеленский в один момент поймет, что все очень плохо. Он может и пять лет не досидеть (в кресле президента - ред.), не говоря уже о втором сроке", - подытожил политик.
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